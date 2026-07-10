«На Луне было три других корабля»: умершая сотрудница НАСА рассказала, что скрывали астронавты

Бывшая сотрудница закрытого аэрокосмического подразделения компании Ford Донна Хейр, работавшая с НАСА, после своей смерти стала источником сенсационных заявлений. Как пишет Daily Mail, в интервью проекту «Раскрытие информации» она рассказала, что астронавтам, побывавшим на Луне, запрещали говорить о наблюдаемых ими инопланетных кораблях.

По словам Хейр, медик из НАСА, находившийся с экипажами во время послеполетного карантина, опрашивал астронавтов и слышал от многих, что за ними следовали неопознанные объекты.

«Когда они приземлились, на Луне было три других корабля», — добавила она.

Женщина утверждала, что астронавтам пришлось подписать соглашение о неразглашении, и делиться увиденным было запрещено. При этом, по информации издания, некоторые из них все же решились рассказать о НЛО, которые наблюдали в космосе.