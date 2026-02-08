На Майорке владельцы бухты требуют ограничить доступ туристов из-за наплыва отдыхающих

На испанском острове Майорка разгорелась дискуссия вокруг бухты Кало-дес-Моро, которая столкнулась с резким ростом туристического потока после популяризации в социальных сетях. По данным СМИ, собственники прибрежной территории обратились к муниципальным властям с инициативой ввести ограничения на посещение, пишет « Турпром ».

Речь идет о супружеской паре предпринимателей из Германии — Марен и Ханс-Петер Оэм, проживающих неподалеку от бухты, в районе Сантаньи. Они владеют участком, где расположен пляж, и настаивают на необходимости регулирования доступа из-за чрезмерной нагрузки.

Еще несколько лет назад это место считалось малолюдным и было известно в основном жителям окрестностей и ограниченному числу путешественников. Ситуация изменилась после того, как блогеры и авторы туристических каналов начали активно публиковать фото и видео, представляя бухту как скрытую природную достопримечательность. В результате в высокий сезон сюда ежедневно приходят тысячи отдыхающих. При этом путь к пляжу остается сложным — спуск проходит по скалистой тропе и крутой лестнице более чем из сотни ступеней.

Массовое посещение, как отмечается, негативно отражается на состоянии территории. По оценкам, ежедневно с пляжа выносится значительное количество песка — он остается на одежде, обуви и полотенцах туристов. За летний период суммарные потери достигают нескольких тонн. Кроме того, фиксируются проблемы с мусором и следами несанкционированных костров, последствия которых регулярно устраняют службы уборки.

Собственники уже предприняли ряд шагов — в частности, установили ограждение и выделили отдельные часы для санитарной очистки территории. Эти меры они рассматривают как вынужденные на фоне продолжающегося роста посещаемости.

Проблема чрезмерного туризма затрагивает и другие популярные точки мира. В ряде городов вводятся ограничения и сборы для посетителей: в Венеции действует плата за вход для однодневных туристов, в Риме применяются штрафы за нарушение правил у исторических объектов, в Вероне обсуждается платный доступ к известным локациям. Аналогичные меры регулирования посещаемости природных и культурных мест используются во Франции, Швейцарии, Японии и Таиланде, где отдельные объекты временно закрывались для восстановления экосистем.

