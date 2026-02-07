Аэропорт на грани закрытия: в Финляндии в 2026 году запланировано всего четыре рейса

Аэропорт финского приграничного города Лаппеенранта, некогда популярный среди российских туристов, особенно жителей Санкт-Петербурга, оказался на грани полного прекращения деятельности. По данным источника ТАСС в воздушной гавани, до конца 2026 года в расписании значатся лишь четыре чартерных рейса — по два вылета на греческие острова Родос и Корфу в мае и сентябре. Других регулярных или чартерных перевозок не планируется.

Инфраструктура аэропорта постепенно деградирует. Диспетчерская вышка была закрыта еще в октябре 2025 года и, как ожидается, не возобновит работу как минимум до конца марта. В этот период не предоставляется и обслуживание воздушного движения в контролируемой зоне. Полеты возможны только в формате разовых разрешений по специальным заявкам. Зимой взлетно-посадочную полосу не чистят от снега на постоянной основе из-за отсутствия запланированных рейсов, уборка производится лишь при необходимости под единичные вылеты.

Единственным признаком жизни в пассажирском терминале остается ресторан, работающий несколько часов в будние дни. Ранее финские СМИ сообщали о риске полного закрытия аэропорта из-за огромных финансовых потерь, вызванных резким сокращением потока туристов из России, который начал снижаться после 2014 года и практически иссяк из-за пандемии и геополитической ситуации. В 2011 году аэропорт Лаппеенранта входил в пятерку самых загруженных международных аэропортов Финляндии.

