На Мальдивах акула пыталась откусить ногу российского туриста

Морская хищница смогла укусить плавающего туриста из России за ногу, но ему удалось избежать более страшных последствий. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источник в Сети.

Россиянин остановился в элитном отеле «Мовенпик» и решил искупаться в бирюзовых водах островов. Однако на водную территорию у гостиницы проникла акула. Она напала на пловца и укусила его за ногу: оторваться от оголодавшей хищницы было нелегко, но отдыхающему это удалось.

Россиянин серьезно пострадал, тем не менее, врачи спасли его ногу и жизнь. Мужчине предстоит долго восстанавливаться после произошедшего, в том числе и психологически.

В отеле заявили, что ничего о нападении акулы не знают, да и явление это крайне редкое. На Мальдивах есть хищницы 11 видов, среди которых самыми яркими представителями являются Белая и Тигровая акулы. Обычно они не заплывают к водам у берегов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске туриста задержали из-за морского сувенира.