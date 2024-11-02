На мастер-классе в Воскресенске в честь Дня народного единства испекли печенье

Кулинарный мастер-класс организовали партийцы и сторонники при поддержке Общественной приемной «Единой России». Мероприятие состоялось в Воскресенском колледже. Его провела студентка третьего курса специальности «Поварское и кондитерское дело» Анастасия Чернятьева. Под руководством девушки участники мастер-класса приготовили песочное печенье по домашнему рецепту.

«В преддверии Дня народного единства мы решили приготовить сегодня блюдо, которое точно объединяет все народы между собой. Мягкое и ароматное печенье, особенно сделанное своими руками, – любимое лакомство к чаю почти у каждого из нас. Мастер-класс прошел в теплой, дружеской обстановке. Уверена, что ребятам очень понравилось», — сказала руководитель партийного проекта «Женское движение Единой России» Анна Кольцова.

Выпечка получилась вкусной и ароматной, а мероприятие оставило у его участников положительный оклик в сердцах.

День народного единства — особенный праздник, который мотивируют россиян вспомнить о значимых исторических событиях и понять их важность для современного общества. День символизирует объединение воедино прошлого, настоящего и будущего. Россия — многонациональная страна, граждане которой уважают друг друга и любят свою Отчизну. Подобные праздники позволяют каждому почаще вспоминать об этом.