На «Матрешке Москвы» впервые покажут программу о культурном коде России

Ко Дню России на мультимедийной достопримечательности «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» впервые представят тематический сюжет «Код России». Программа раскроет многообразие народов страны через язык, традиции, искусство и научные достижения, а главной идеей создатели называют то, что культура — это люди, чьи неповторимые истории складываются в общую историю государства, передает « Лента.ру ».

Для показа задействуют все технические возможности объекта. Полторы тысячи медиаэкранов в форме сот, способных менять конфигурацию каждые одну-две секунды, будут образовывать фигуры — от скафандра космонавта до бурной горной реки. Выдвижная часть конструкции во время программы станет динамично менять диаметр с пяти до семи метров, а угол наклона экранов сможет регулироваться в пределах 45 градусов. Свыше ста единиц профессиональной сценической техники дополнят визуальный эффект.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что над проектом трудилась большая команда московских художников, программистов и культурологов. По его словам, выдвижная часть объекта при помощи более чем двух тысяч моторов будет непрерывно менять форму, воплощая различные образы. Он добавил, что создание познавательных программ для посетителей всех возрастов ведется по поручению мэра Сергея Собянина.

Премьерный показ включит 30 сцен, каждая из которых посвящена многообразию культур и народов России. Их символом станет импровизированная карта страны, составленная из букв алфавита, национальных узоров, предметов искусства, технологий и природных образов. Фольклор представит 22-метровая 3D-Жар-птица с детально проработанным оперением и движением перьев. Отдельные сцены расскажут о научных достижениях: от периодической таблицы Менделеева до атомных технологий и селекции растений с помощью ДНК. Завершающая часть покажет леса Сибири и Урала, равнины Поволжья, горы Кавказа и северные пейзажи. В финале в центре столицы появится 22-метровый цифровой триколор.

Увидеть программу можно до 5 июля включительно со вторника по воскресенье в 19:00, 20:00 и 21:00. 12 июня и по субботам предусмотрен дополнительный показ в 22:00. Новый сюжет придет на смену программе «Россия объединяет», которую демонстрировали с начала года. Ежедневно в часы трансляции «Времени России» зрители также могут узнать точное время во всех одиннадцати часовых поясах страны — от Калининграда до Иркутска.