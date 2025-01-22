На Мемориале павшим воинам ВОВ в Кашире завершают демонтаж старой мозаики

В поселке Зендиково в уверенном темпе идет реставрация Мемориала павшим воинам Великой отечественной войны. Известный в Кашире монументалист Алексей Шмелев рассказал, как идет процесс обновления.

Величественную стену Мемориала построили еще в 1975 году. Открытие состоялось на 30-летие Победы в ВОВ. Прошли десятки лет, за которые мозаичное панно стало терять вид. В 2024 году частички рисунка потрескались или отпали, что собираются исправить в ходе реставрации.

Работы продолжаются. В настоящее время бригады подрядчика завершают на мемориале демонтаж оставшейся мозаики. Скоро ее передадут в мастерскую для восстановления под чутким наблюдением каширского монументалиста Алексея Шмелева. Он рассказал, что места повреждений зафиксировали и внесли в проект. Дело осталось за восстановлением, изготовлением, сбором и монтажом.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

«Планируем, что в апреле соберем всю мозаику, для легкости монтажа пронумеруем блоки и приступим к их установке», — отметил Алексей Шмелев.

В ходе реставрации рабочие также снимут слой старой штукатурки и ржавых металлических элементов, а после подготовки поверхности приступят к другим строительным работам и установке мозаики.

Обновленный Мемориал павшим воинам ВОВ планируют представить к 80-летию Победы в этом году. Также в ходе реставрации благоустроят прилегающую территорию, что приведет важное памятное место в приятный вид.