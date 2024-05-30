На месте катка в Центральном парке Наро-Фоминска 1 июня откроют мини-стадион

В Центральном парке Наро-Фоминска на месте катка в скором времени появится футбольное поле. Работы подходят к финальной стадии.

С началом весеннего сезона специалисты начали трансформировать ледовую арену в стадион. Теперь на месте, где зимой был лед, появилась искусственная трава высотою шесть сантиметров. Рабочие вручную разравнивают поверхность граблями. На объекте также работает трактор.

«Вчера уложили зеленое покрытие, уже нанесли разметку. Сейчас трактор со специальной насадкой „расчесывает траву“ и просыпает покрытие специальным кварцевым песком, чтобы спортсменам было мягче и — соответственно — удобнее бегать», — рассказывает директор КСК «Нара», депутат Совета депутатов Наро-Фоминского округа Константин Павлов.

Спикер положительно оценивает перемены, которые происходят на территории Центрального парка. На протяжении зимнего периода каток посетили около 30 тысяч человек. Константин Павлов уверен, что мини-стадион станет не менее востребованным среди горожан. В скором времени будет согласован график взрослых и детских тренировок.

Работы на поле подходят к завершению. По всему периметру установлено ограждение, которое будет препятствовать вылету мяча за пределы игровой зоны. Специалисты выполняют работы по благоустройству, в частности, асфальтируют подъездные пути.

Открытие состоится 1 июня. Предположительно, на стадионе в этот день уже пройдет первый матч.

«На территории Московской области в этом году запланировано благоустройство 11 активных зон в парках и 16 скверов. На этих территориях появятся катки, скейт-парки, детские игровые зоны и карусели», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В зимнее время городская локация снова будет выполнять функцию катка.