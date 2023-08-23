На месте крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области нашли тела восьми человек

На месте крушения самолета в Бологовском районе Тверской области нашли тела восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости .

Недалеко от населенного пункта Куженкино, где разбился частный самолет Embraer Legacy, работают представители спецслужб. По данным МЧС, на борту частного самолета находились десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. На данный момент обнаружены тела восьми погибших.

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются, работают спецслужбы. Росавиация начала расследование катастрофы.