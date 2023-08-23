На месте крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области нашли тела восьми человек
Фото: [©Арам Нерсесян/РИА Новости]
На месте крушения самолета в Бологовском районе Тверской области нашли тела восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Недалеко от населенного пункта Куженкино, где разбился частный самолет Embraer Legacy, работают представители спецслужб. По данным МЧС, на борту частного самолета находились десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. На данный момент обнаружены тела восьми погибших.
Поисковые работы на месте происшествия продолжаются, работают спецслужбы. Росавиация начала расследование катастрофы.