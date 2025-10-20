На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых наткнулись на кости

В Красноярском крае завершены активные поисковые работы по пропавшей семье Усольцевых. Добровольцы сообщили о находке костей и следов на месте исчезновения семьи. По словам одного из участников, на территории обнаружены сотни следов диких животных. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на одного из волонтеров.

Охотник Василий Федюнин пояснил, что животных могли привлечь тела пропавших. По его словам, в зимний период люди, замерзшие в лесу, оставляют после себя лишь фрагменты одежды и кости к наступлению весны.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя супруга и пятилетняя дочь — отправилась в поход в горы к Буратинке в конце сентября. Вскоре после этого они перестали выходить на связь. Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по факту исчезновения.

12 октября завершились активные поиски семьи. Дальнейший поиск будет вести только профессиональная команда аттестованных спасателей. Волонтерская помощь в операции на этом этапе больше не привлекается.

Ранее сообщалось, что сын пропавшей в красноярской тайге Усольцевой не верит в гибель матери и отчима.