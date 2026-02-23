На месте снесенного ДК в Павловском Посаде создадут зону отдыха с историей

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой проинспектировали ход работ в Ленском микрорайоне. Объектом внимания стала площадка, где раньше находился Дворец культуры имени Потапова, снесенный несколько лет назад. По словам руководителя округа, здесь возвращают жизнь территории с богатой историей, создавая комфортное пространство для горожан.

Подрядчики уже выполнили большой объем задач. Специалисты проложили инженерные сети, убрали лишние деревья и возвели металлический каркас под хозблок. Приведен в порядок берег местного водоема, отсыпано щебеночное основание для будущих дорожек, смонтированы каркасы площадок. Забетонированы основания тротуаров, демонтированы старые сваи и асфальт.

В ближайшее время строители планируют залить бетоном дорожки и зоны отдыха, установить сваи для пирса и заняться фундаментами новых павильонов.

Во время осмотра к делегации подошел 80-летний житель микрорайона Юрий Михайлович. Пенсионер поделился любопытным фактом: в 1950-х годах здесь хотели построить большой стадион, но ограничились хоккейной коробкой. На этом льду тренировалась команда ребят 1943-1944 годов рождения, которая в итоге стала чемпионом области, обыграв в финале легендарный воскресенский «Химик» со счетом 7:3.

Услышанное вдохновило Дениса Семенова и Линару Самединову. Они договорились проработать возможность возведения на обновленной территории современной хоккейной площадки уже в следующем году.