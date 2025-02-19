На месте снесенного кинотеатра «Мир» в Клину обустроят сквер

В ходе отчета перед жителями, который состоялся 18 февраля, глава проинформировала, что под благоустройство будет отведена территория на улице Гагарина. Ранее на данном участке располагался кинотеатр «МИР», который был построен в 1962 году. В 2009 году прежнее руководство администрации приняло решение о его разрушении. На территории начали строить торговый центр, которых на территории округа достаточное количество.

Проект по строительству нового торгового центра так и не был реализован в полном объеме. Недостроенный объект в центре города смотрелся неэстетично. Кроме того, возрастал риск травмирования прохожих.

«Позиция Администрации городского округа Клин, с учетом огромного количества обращений жителей округа в наш адрес —снос недостроенного ТЦ на месте порушенного к/т Мир и создание на этом месте благоустроенной территории. Такой же, как мы сейчас имеет на Чепеле — где был пустырь и промзона, а стал Сквер имени Зверева или на ул. Ленина, где была аварийная баня, а стал живописный Купеческий сквер. Это будет красивая, благоустроенная зеленая территория. Которая будет радовать всех клинчан», — сообщила Алена Сокольская.

Присутствующие на мероприятии местные жители положительно восприняли данную новость. В зале раздались овации.