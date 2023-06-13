На месте столкновения нефтеналивных танкеров в Приангарье экстренно введен режим ЧС

Ранее в Киренском районе Иркутской области на реке Лене столкнулись два доверху заполненных нефтью танкера. Ситуация может выйти из под контроля в любой момент.

Как проинформировал в соцсетях губернатор региона Игорь Кобзев, в зоне столкновения судов введен режим чрезвычайной ситуации. Это сделано чтобы минимизировать риск распространения нефтяного пятна вдоль по течению Лены.

«Один из танкеров перевозил 832 тонны бензина. При столкновении одна из емкостей была повреждена, 138 тонн топлива начали выливаться в реку. На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений», — написал у себя в аккаунте губернатор Иркутской области.

Как добавил Кобзев, Лена река судоходная и ниже по ее течению расположены ряд городов, и деревень. В настоящее время экстренные службы Приангарья стараются не допустить забора воды из реки в районе поселка Алексеевск, где и столкнулись танкеры.