На месте захоронения узников «Дулаг-102» в Ленобласти извлекли останки сотен человек

В Ленобласти продолжаются поисковые работы на месте предполагаемого захоронения узников фашистского концлагеря «Дулаг-102», который был обнаружен недалеко от деревни.

Подробности приводит ТАСС 11 августа. Известно, что этот фашистский лагерь находился за деревней Волосово. Работы там до сих пор продолжаются, известно, что лишь на данный момент было поднято больше 200 останков.

Поисковики нашли и гильзы от голландских винтовок, вещи, жетон лесничего с номером.