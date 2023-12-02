На международном форуме в Москве россиянам рассказали о трендах моды будущего

В столице проходит форум «BRICS+ Fashion Summit», на котором попытались предсказать, как будет выглядеть мода на протяжении грядущих десятилетий.

Известные дизайнеры и художники выступили в рамках секции «На стиле, на футуризме. Как будет выглядеть мода будущего?». Они высказали предположение, что во многом, если не полностью, понятие мода может перейти в цифровой мир, стать неким виртуальным понятием. Вдобавок, на нее сильно повлияют современные тренды, такие как экономичность и экологичность. Станет сильно заметным то, что центры мировой моды постепенно сдвигаются в сторону Ближнего Востока.

«Особый тренд – это рост популярности шеринга модных вещей у молодежи», – подметил тенденцию визионер Игорь Диденко, выступивший на полях секции.

Его слова привели argumenti.ru. Специалисты отметили, что вполне возможно, что людей, проектирующих одежду, со временем все чаще будет заменять искусственный интеллект. Правда, это будет сопровождаться рядом ошибок, хотя и это, если рассмотреть историю моды, вполне обычный процесс.