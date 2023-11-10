На международном конкурсе чтецов Корана впервые победил россиянин

Отмечается, что это первая победа представителя России на указанном конкурсе за всю его историю. Второе место жюри отдало представителю Ирана Хосейну Алиреза Хани Бидголи. Замкнул тройку лидеров индийский знаток Корана Исмаил Мухаммед Яхья Маниару.

«По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айёмиддин Фархудинов», - сообщил на церемонии вручения призов конкурса председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.

Всего в состязании чтецов корана, который проводился в Соборной мечети Москвы, учавствовали конкурсанты из 31 страны, в основном это были представители мусульманского мира из арабских стран.