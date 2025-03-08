На министра культуры Сербии Селаковича напали во время протестов

Александр Вучич, президент Сербии, рассказал о нападении на Николу Селаковича, министра культуры страны, во время массовых протестов. Об этом он написал в своем аккаунте в социальных сетях.

В своем видеообращении сербский лидер уточнил, что все произошло минувшим вечером в пятницу, 7 марта, в Белграде.

«Напали вечером и на министра Селаковича… Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет», — записал Вучич видеообращение.

Кроме того, президент Сербии отметил, что участники акций протеста продемонстрировали своё истинное отношение к людям с другими убеждениями.

Он также обратился к участникам протестов с призывом сохранять спокойствие, поскольку такую страну невозможно победить.

Ранее сообщалось, что Сербия проголосовала в ООН за антироссийскую резолюцию по Украине по ошибке.