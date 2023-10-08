На МКАД фура заискрила, перевернулась и заблокировала все автомобильное движение

Ведомство также опубликовало кадры с камер видеонаблюдения на МКАД. На них виден момент автоаварии: под большегрузом начинает что-то внезапно искрить, потом фура переворачивается на правый бок и падает на проезжую часть.

«Фура, искрясь, опрокинулась на 83 км МКАД. Большегруз остался без задних колес, проскользил на днище несколько метров, высекая искры, и перевернулся», - приводится в публкации в соцсетях.

В Дептрансе проинформировали автолюбителей, что в настоящее время движение в районе происшествия сильно затруднено. Информации о пострадавших в ходе ДТП не приводится.