На МКАД три часа приводили в порядок движение после загоревшегося автомобиля

На 43-м километре Московской кольцевой автодороги на внешней стороне восстановили движение после вечернего ДТП, информирует в своем Telegram-канале департамент столичного транспорта.

В минувший четверг в районе 23 часов вечера на внешней стороне 43-го километра МКАД вспыхнул автомобиль. В связи с инцидентом в районе ЧП образовался сильный затор автотранспорта.

«Движение на внешней стороне 43-го километра МКАД восстановлено», — говорится в сообщении дептранса.

Ранее автомобиль экс-депутата Госдумы Рашкина сбил лося в Саратовской области. Водитель в результате столкновения с животным не пострадал.