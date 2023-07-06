На Московской бирже курс евро подскочил до отметки, превышающей 102 рубля

Согласно информации, которую опубликовал сайт aif.ru , в четверг 6 июля курсы иностранных валют поднялись. Российский рубль заметно ослабел по отношению к евро и доллару еще с начала этого лета.

Стало известно, что в четверг на Московской бирже курс евро зафиксирован на отметке, превышающей 102 рубля. А валюта США подорожала до целых 93 рублей. Выходит, что российский рубль обновил свой минимум, который наблюдался еще в начале весны предыдущего года.

Как считает Эльвира Набиуллина, являясь главой Центробанка Российской Федерации, курс рубля падает из-за влияния динамики внешней торговли. По ее мнению, плавающий курс можно назвать «благом». Из-за него российской экономике удается проще справляться с «внешними шоками».

Однако, согласно прогнозу Лазаря Бадалова, евро и доллар все же вернутся к своим прежним отметкам. По мнению доцента кафедры экономики НИТУ МИСиС, курсы обеих иностранных валют будут колебаться в районе 90 рублей.