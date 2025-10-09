На Москву надвигаются дожди из-за активного циклона «Барбара»

На этой неделе южные регионы России окажутся под влиянием активного балканского циклона «Барбара», предупредили метеорологи агентства «Метеовести».

Этот циклон принесет с собой сильные дожди на юг страны. В Москве его воздействие начнет ощущаться уже в четверг вечером, 9 октября, в виде небольших осадков. Температура воздуха при этом останется достаточно высокой, достигая плюс 14 градусов.

С пятницы, 10 октября, интенсивность дождей увеличится, а температура начнет постепенно снижаться. Ожидается, что к началу следующей недели дневная температура опустится до плюс 8 градусов. За период непогоды в столице выпадет значительное количество осадков, приближающееся к половине месячной нормы.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска в снегопад остаются без отопления в холодных квартирах.