«На Москву полетят атомные бомбы»: мужчина ворвался в прямой эфир петербургской радиостанции и пригрозил взрывом

В Санкт-Петербурге мужчина ворвался в студию радиостанции «ШОК ФМ» во время прямого эфира, пишет «78.ru». Злоумышленник грубо оттолкнул ведущего, схватил его микрофон и начал вещание, угрожая взорвать здание.

В эфире он заявил, что на Москву полетят атомные бомбы. В это время один из гостей студии попытался отвлечь нападавшего, а ведущий сумел незаметно вызвать полицию. Прибывшие на место оперативники задержали мужчину.

Нарушителем порядка оказался 52-летний приезжий по имени Нурлан. Как выяснилось, это не первая его попытка захватить радиоэфир. Ранее он аналогичным способом уже пытался ворваться на радиостанцию «Питер ФМ». По факту нападения на радиостанцию проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что байкерша напала на россиянку в известном турецком кафе.