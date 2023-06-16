На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского

Московские следователи возбудили уголовное дело против бизнесмена Андрея Гацунаева, супруга актрисы театра и кино Кристины Бабушкиной, по двум статьям.

Полицейские остановили машину с супружеской парой на улице Коровий Вал. Автомобилем управлял Гацунаев. В «Мерседесе» сотрудники МВД обнаружили 0,5 грамма кокаина в пакетике. В ходе конфликта Гацунаев укусил полицейского за руку.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по двум статьям – «применение насилия в отношении представителя власти» и «незаконный оборот наркотических средств».

Театр имени Ермоловой отменил сегодня спектакль «(Не)идеальный Че», в котором Бабушкина играет главную роль. Актриса снималась в сериалах «Дальнобойщики», «Черные волки», «Кровавая барыня», «Беспринципные».