«На него можно опереться»: глава Подольска Артамонов встретился с участником СВО

Участник специальной военной операции с позывным «Змей» известен среди сослуживцев не только личной храбростью, но и умением брать на себя ответственность в критических ситуациях. За плечами офицера — десятки сложнейших боевых задач, а заслуженный авторитет делает его надежной опорой для подчиненных.

Обсуждение актуальных вопросов прошло при участии председателя городского совета Игоря Науменкова, депутатов Виктора Щукина и Владимира Дзагоева. Встреча состоялась в формате открытого разговора — без лишних формальностей, с акцентом на практические шаги.

Участники сосредоточились на нескольких ключевых направлениях: оперативное снабжение подразделения всем необходимым, системная помощь семьям военнослужащих, а также эффективное восстановление здоровья бойцов после ранений.

Решения по обозначенным вопросам будут приняты в максимально сжатые сроки. Как подчеркнули присутствующие, обращения, поступившие от защитников и их близких, разбираются сугубо индивидуально — за каждым из них стоит конкретная человеческая судьба. Поддержка тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, и их семей остается в числе приоритетов и будет продолжаться без пауз и исключений.