«На него можно опереться»: глава Подольска Артамонов встретился с участником СВО
Фото: [Администрация г.о. Подольск]
Кавалер трех орденов Мужества, командир батальона десантно-штурмового полка, прошедший самые тяжелые участки фронта, — таким был гость встречи, организованной главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым.
Участник специальной военной операции с позывным «Змей» известен среди сослуживцев не только личной храбростью, но и умением брать на себя ответственность в критических ситуациях. За плечами офицера — десятки сложнейших боевых задач, а заслуженный авторитет делает его надежной опорой для подчиненных.
Обсуждение актуальных вопросов прошло при участии председателя городского совета Игоря Науменкова, депутатов Виктора Щукина и Владимира Дзагоева. Встреча состоялась в формате открытого разговора — без лишних формальностей, с акцентом на практические шаги.
Участники сосредоточились на нескольких ключевых направлениях: оперативное снабжение подразделения всем необходимым, системная помощь семьям военнослужащих, а также эффективное восстановление здоровья бойцов после ранений.
Решения по обозначенным вопросам будут приняты в максимально сжатые сроки. Как подчеркнули присутствующие, обращения, поступившие от защитников и их близких, разбираются сугубо индивидуально — за каждым из них стоит конкретная человеческая судьба. Поддержка тех, кто сегодня выполняет боевые задачи, и их семей остается в числе приоритетов и будет продолжаться без пауз и исключений.
