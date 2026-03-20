Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал, как решил принять участие в проекте

Участник программы «Герои Подмосковья», капитан запаса Максим Шарин признался, что изначально хотел принять участие в программе «Время героев», а после – узнал о региональной программе для участников специальной военной операции.

«Когда вышел на гражданку, <…> узнал, что есть аналогичная программа в Подмосковье. Я сам не проживал в Московской области, и для меня это было важно, потому что это одна из немногих программ, которая принимала заявки от иногородних, то есть от тех, кто готов переехать в регион», — отметил Шарин.

По его словам, ему подошли условия, поэтому он решил подать заявку и пройти курс. Он добавил, что не разделял эти программы и впервые узнал о проекте от президента России Владимира Путина. Московскую область он выбрал потому, что программа давала возможность участвовать людям из других регионов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.