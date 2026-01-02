На Новый год в Подольском роддоме родились пять девочек

Подольский роддом встретил новый год символичной статистикой — в ночь с 31 декабря на 1 января в его стенах родились пять девочек. Первая из малышек появилась на свет практически сразу после боя курантов, в 00:41.

Роды продолжались в течение всего праздничного дня: еще три девочки родились утром, днем и вечером 1 января. Эта новогодняя пятерка пополнила общую статистику учреждения: с начала 2025 года в Подольске родилось уже более 2800 детей, а только в декабре — 173 ребенка.

К празднику роддом подготовил специальную акцию, предложив родителям торжественные комплекты для выписки — красные конверты и колпачки с узорами. В 2024 году в таких нарядах домой отправились 25 новорожденных.

Накануне праздника в учреждении прошла традиционная благотворительная акция совместно с СДК «Молодежный». Около 70 будущих мам получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также символический подарок — волшебный мандарин для загадывания желания.

Ранее сообщалось, что в Подольском роддоме новорожденных начали выписывать в новогодних костюмах.