В Подольске новорожденных детей выписывают в новогодних конвертах и праздничных колпачках

В предпраздничные дни в Подольском родильном доме новорожденных выписывают в специальных праздничных нарядах. Малышей, появившихся на свет в декабре, здесь называют «декабрятами».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил уникальность региональных перинатальных центров.

Одними из первых участниками акции в Подольске стали Анна и Максим Богачевы, у которых родилась дочь Кира. Девочка была торжественно передана родителям в новогоднем конверте и праздничном колпачке.

По традиции, перед выпиской маме предлагают выбрать: одеть ребенка в обычную одежду или в праздничный новогодний комплект.

С начала 2025 года в Подольском роддоме появились на свет более 2,8 тыс. детей, в том числе 173 — в декабре. В прошлом году в новогодних нарядах домой отправились 25 малышей.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев исполнит новогодние желания троих детей из Подмосковья и ДНР.