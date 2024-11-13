На объезде Павлово-Посадского г.о. обозначили планы подготовки к зимнему периоду

Под руководством Главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова состоялся объезд территорий муниципалитета, в ходе которого оценили выполненную работу и обсудили планы по подготовке к зимнему периоду.

В мероприятии приняли участие руководители городских служб и профильных управлений. Объезды проводят на регулярной основе. В нынешний раз участники проверили, как проходят текущие работы в муниципалитете. В частности, продолжается снос долгостроя «Павловский Пассаж». На объекте находится пять единиц техники, в частности, экскаваторы, гидроножницы и гидромолот.

«Уже видны значительные изменения. Напомню, что на этом месте мы в дальнейшем планируем обустроить большое парковочное пространство, торговые точки, а также сквер для удобства жителей и гостей округа», — отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Комиссия также осмотрела дворовые территории. В настоящее время еще не все упавшие листья и мусор убраны с улиц муниципалитета. В ближайшее время управляющим компаниям поручено организовать субботник.

«Дал поручение привлечь дополнительные силы и навести порядок, чтобы сделать наш округ ухоженнее и чище», — проинформировал глава муниципалитета.

До наступления холодов в округе займутся благоустройством хоккейных площадок, расположенных во дворах. Как только установится минусовая температура, специалисты приступят к их заливке. Согласно прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий ожидается уже на текущей неделе, в частности, в четверг и пятницу. Предполагается, что выпадут осадки.