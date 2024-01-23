На одном из сервисов по поиску работы выложили вакансию президента России

Рекрутинговый сервис SuperJob разместил вакансию президента России. Потенциальный работодатель, в качестве которого указана Российская Федерация, предъявил к будущему главе государства такие основополагающие требования, как патриотизм и активная жизненная позиция.

Кроме того, соискатель на должность президента обязан быть не младше 35 лет, гражданином РФ, проживать на территории страны не менее 25 лет и не иметь гражданства иного государства. Опыт на данной должности будет являться преимуществом при рассмотрении.

«В должностные обязанности входит эффективное управление страной с населением 150 млн человек: назначение выборов Государственной Думы, представление России в международных отношениях, проведение переговоров, подписание ратификационных грамот, принятие решения о назначении референдума и прочее», — отмечается в вакансии.

В свою очередь, как подчеркивается в тексте размещенной вакансии, работодатель предоставляет личный самолет, ведомственное жилье и госдачу, а также проезд к месту работы от дома без пробок.

«Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом. Зарплата "белая", по договоренности, оформление по Трудовому кодексу», — гласит объявление.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут в течении трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года.