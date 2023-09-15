На одном из складов Краснодарского края произошел пожар

Стало известно о возгорании, возникшем в складском помещении. Оно находится в станице Новодмитриевская Краснодарского края. Позже уточнили, что пожар локализовали на площади 2 000 квадратных метров. Об этом пишет RT .

В ГУ МЧС России по региону оперативно проинформировали общественность о новой опасности, связанной с возгоранием. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своем сайте. Там представлена полная хронология событий, включая время начала пожара и заканчивая его локализацией.

Согласно этой записи, пожарные быстро прибыли к месту вызова. На тушение возгорания понадобилась пара часов. Также выяснилось, что всего к работе привлекли 26 единиц техники и 71 человека, что является довольно внушительным количеством задействованных сил.