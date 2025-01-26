На одном самых опасных участков в Дубне появился «умный» пешеходный переход

Участок дороги на улице Приборостроителей рядом с АО «Тензор» сделали безопаснее для пешеходов: там установили современный переход, оснащенный «умными» технологиями.

Главное преимущество нового пешеходного перехода в том, что он обладает технологией компьютерного зрения. Оно не только делает «зебру» заметнее, но и автоматически увеличивает световой поток за счет светодиодного диммируемого светильника. Зажигается система сразу, как только человек подходит к переходу.

Также из плюсов — светодиодный дорожный знак, который зажигается при приближении человека и выключается при отдалении после пересечения. Всеми элементами управляет смарт IP-камера, которая приводит систему в действие, как только замечает приближение пешехода.