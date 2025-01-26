На одном самых опасных участков в Дубне появился «умный» пешеходный переход
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Дубна/Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Участок дороги на улице Приборостроителей рядом с АО «Тензор» сделали безопаснее для пешеходов: там установили современный переход, оснащенный «умными» технологиями.
Главное преимущество нового пешеходного перехода в том, что он обладает технологией компьютерного зрения. Оно не только делает «зебру» заметнее, но и автоматически увеличивает световой поток за счет светодиодного диммируемого светильника. Зажигается система сразу, как только человек подходит к переходу.
Также из плюсов — светодиодный дорожный знак, который зажигается при приближении человека и выключается при отдалении после пересечения. Всеми элементами управляет смарт IP-камера, которая приводит систему в действие, как только замечает приближение пешехода.
«Это был один из самых опасных пешеходных переходов в городе. Спасибо команде «Мосавтодор» и Минтрансу за то, что помогли нам в реализации такого важного проекта!», — написал в официальном канале Telegram Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.