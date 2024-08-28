На оперативном совещании во Фрязино обсудили День города и отопительный сезон

В городском округе Фрязино состоялось еженедельное оперативное совещание, в ходе которого обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, подготовку к празднованию Дня Наукограда и состояние котельных перед скорым стартом отопительного сезона.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев сообщил, что программа празднования предстоящего Дня города находится в стадии разработки. Решено, что мероприятия в честь 73-й годовщины присвоения статуса города пройдут во Фрязинском лесопарке. Для жителей и гостей округа проведут мастер-классы, конкурсы и спортивные состязания, презентуют выставки. На территории будут работать аттракционы и фудкорт. Запланирована масштабная концертная программа.

Особенное внимание в ходе праздничного мероприятия уделят сбору гуманитарной помощи, предназначенной для соотечественников из Курской и Белгородской областей.

«Призываю всех проявить единство духа и объединиться для помощи нуждающимся в поддержке жителям приграничных регионов. Уже скоро представлю подробную афишу мероприятия, следите за новостями!» — отметил Глава муниципалитета Дмитрий Воробьев.

В рамках подготовки к отопительному сезону в округе проводят планово-предупредительные ремонты и гидравлические испытания тепловых сетей котельных. Отклонений от графика работ нет. Подготовка находится на финальной стадии. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверило на предмет готовности к отопительному периоду порядка 80% жилого фонда.

«По поручению Вице-губернатора Евгения Хромушина, силами АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» в этом году проводится активная работа по диспетчеризации режимов работы котельных. Оборудование, которое будет установлено на всех семи котельных Наукограда, позволит удаленно снимать значения параметров теплоносителя. Дистанционная передача данных станет возможной уже с начала сентября», — сообщил Дмитрий Воробьев.

В муниципальный Центр управления регионом поступают различные обращения, но их количество заметно снижается. На этой неделе заявки оставили жители, проживающие по улице Лесная и проспекту Мира. Горожане негативно оценивают состояние детских игровых площадок и элементов благоустройства.