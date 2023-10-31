На острове Селигере высадили саженцы дубов из Талдома

Делегация военно-патриотического клуба «Вымпел-Талдом» им. Сармата побывала в городе Осташков на острове озера Селигер и навестила основателя ВПЦ «Вымпел» Святослава Омельченко. Об этом рассказали администрация городского округа.

На острове Фомино озера Селигер находится духовно- патриотический центр «Преображение», в котором проводятся патриотические занятия с детьми и молодежью.

Здесь и были высажены 12 саженцев дубов с талдомской земли.