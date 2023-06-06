Еще один этап благоустройства на озере Сенеж завершился в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске завершился очередной этап благоустройства набережной озера Сенеж, который прошел в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Деятельность по преображению территории вокруг озера Сенеж мы начали еще в 2018 году. Это большой комплекс работ, рассчитанный на несколько этапов. Сейчас мы завершили очередной этап благоустройства: оборудовали пешеходные дорожки и места для отдыха», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Сейчас обновление затронуло территорию протяженностью 580 метров. Теперь здесь появился большой пешеходный маршрут, видовые площадки с местами для отдыха, пергола с парковыми качелями, пирс для рыбалки, амфитеатр и малые архитектурные формы. Кроме того, здесь провели озеленение. Территорию украсил арт-объект — стела. Здесь также установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.