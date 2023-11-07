На парковке в Приморье из травмата расстреляли «Ленд Крузер», пострадал мужчина
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Как передают местные паблики, инцидент со стрельбой произошел в Уссурийске Приморского края возле магазина «Ветер». Отмечается, что внезапно на парковку выбежал мужчина и, достав травматическое оружие, начал стрелять в белый Land Cruiser.
В результате стрельбы пули угодили в живот 30-летнему мужчине. Вызванные на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего. Стрелок сбежал с места преступления.
В настоящее время на месте произошедшего работают полицейские, выясняя подробности стрельбы. Стрелявшего мужчину ищут.