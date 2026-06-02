На Патриарших прудах лебедь прогнал раздевшегося купальщика

На Патриарших прудах в Москве лебедь выступил в роли стража порядка и прогнал мужчину, который решил искупаться, раздевшись до трусов. Видеозапись инцидента публикуют в Telegram-каналах.

На кадрах видно, как птица стремительно подплывает к незваному гостю и начинает агрессивно взмахивать крыльями. Доводить ситуацию до драки купальщик не стал и поспешно ретировался на берег под хохот прохожих и зевак.