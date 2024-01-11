На патриота Александра Розенбаума подали в суд

Жалоба на Александра Розенбаума была подана со стороны коммунальщиков, которые возмутились отсутствием оплаты вывоза мусора и света. Речь не про жилище артиста, а про его бизнес: сеть пивных баров «Толстый фраер». Оказалось, что заведения пользовались благами цивилизации, но долгое время не платили по счетам.

Долги копятся у Розенбаума и сети его баров с 2022 года. Включая неустойку и пени это 385 тыс. руб. За свет с певца хотят получить оплату через суд отдельно, а это еще 84 тыс. руб. в долг.

Неизвестно, как артист собирается разбираться с ситуацией. Последнее время ему было непросто из-за проблем со здоровьем. В Красноярске автор-исполнитель почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, а вскоре нашли тромб в ноге. Розенбаума экстренно прооперировали.