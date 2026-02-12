На Павлово-Посадском хлебокомбинате запустили новую линию производства

Павлово-Посадский хлебокомбинат, работающий в округе более шести десятилетий, вступил в фазу масштабной цифровой и технической трансформации. 12 февраля производственные цеха посетил первый заместитель главы округа Сергей Балашов, чтобы оценить результаты недавнего запуска новой автоматизированной линии №4.

Модернизация, стартовавшая вскоре после смены собственника предприятия, уже позволила заводу не только стабилизировать объемы выпуска продукции, но и значительно снизить энергозатраты. Для обычного покупателя это означает сохранение привычного вкуса «того самого» хлеба при гарантированном наличии свежих батонов и буханок на прилавках местных магазинов в любое время суток.

На данный момент штат предприятия насчитывает 112 сотрудников, которые обеспечивают полный цикл производства — от замеса теста до логистики. Запущенная в январе четвертая линия стала ключевым звеном в стратегии обновления завода. Новое оборудование позволяет выпускать расширенный ассортимент белого и черного хлеба, минимизируя влияние человеческого фактора на технологические процессы.

Как отметил Сергей Балашов, подобные шаги направлены на укрепление продовольственной безопасности округа: современная техника дает уверенность в том, что продукция локального бренда останется конкурентоспособной и качественной.

Руководство ООО «КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ», в чье управление перешел комбинат, делает ставку на комплексный подход. Параллельно с установкой станков на предприятии идет капитальный ремонт площадей, которые десятилетиями простаивали без дела. В планах генерального директора Игоря Петрова и управляющего директора Владимира Шалаева значится дальнейшее расширение продуктовой линейки, включая диетические и крафтовые сорта хлебобулочных изделий. Постепенная замена автопарка и обновление складской инфраструктуры превращают старый советский завод в современный агропромышленный хаб, способный оперативно реагировать на запросы рынка и обеспечивать свежей выпечкой не только Павловский Посад, но и соседние районы.