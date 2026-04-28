На педагога завели дело за драку со школьником

Школьный конфликт, попавший на видео, перерос из громкого скандала в уголовное дело. Как сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» , Междуреченске учитель математики после потасовки с шестиклассником оказался фигурантом статьи «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ролик моментально разлетелся по соцсетям и пабликам Кузбасса, а теперь ситуацией занялись следователи.

Все началось в обычном школьном коридоре. Преподаватель и ученик шестого класса не сошлись во мнениях — это случилось внутри класса. По данным следствия, педагог сначала вытолкал ребенка из класса, а затем потасовка продолжилась в коридоре. Учитель применил физическую силу.

Видео, снятое кем-то из очевидцев, попало в интернет и вызвало бурную реакцию. Мнения разделились: одни пользователи соцсетей встали на сторону педагога, ссылаясь на сложность работы с подростками, другие требовали наказать взрослого, поднявшего руку на ребенка.

Следователи СК по Кузбассу не стали ждать, пока страсти улягутся. Они оперативно возбудили уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«По версии следствия, 27 апреля 2026 года учитель, находясь в учебном классе помещения одного из образовательных учреждений города Междуреченска, применил к учащемуся физическую силу, причинив ему телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.

Статья, по которой обвиняют преподавателя, предполагает несколько вариантов наказания. В случае, если суд признает его виновным, возможны:

Штраф до 100 тысяч рублей.

Исправительные работы.

Принудительные работы.

Лишение свободы на срок до трех лет с запретом заниматься педагогической деятельностью или без такового.

Для учителя это означает не только финансовые потери, но и, вероятно, конец карьеры в школе. Даже условный срок или крупный штраф могут поставить крест на работе с детьми.

Ранее в Госдуме заявили, что за оскорбление учителей должны отвечать родители учеников.