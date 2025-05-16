«На пенсии скучно»: пенсионерка из Подольска покорила тысячу марафонов по всему миру

Жительница Подольска, 92-летняя пенсионерка Клара Богатова приняла участие в тысяче беговых марафонов по всему миру, пишет Mash. Отмечается, что женщине просто стало скучно на пенсии.

Клара Степановна рассказала, что за время своей увлеченности бегом, которая началась 23 года назад, ей удалось побывать на марафонах в России и за границей — в Эстонии и Португалии.

«Я не занималась спортом никогда. Училась в институте и даже не могла выполнить норматив 3 км. Когда вышла на пенсию, начала думать, чем же заняться. У нас был клуб любителей бега, и в 2002-м я решила примкнуть к нему», — рассказала бегунья.

Недавно активная пенсионерка привезла домой золотую медаль Казанского марафона, который прошел с 3 по 4 мая в столице Республики Татарстан. Клара Степановна стала самой пожилой участницей забега.

Спортсменка посоветовала всем, кто жалуется на недостаточный активный отдых, обратить внимание на бег. По ее словам, именно бегуны чувствуют себя хорошо и выглядят отлично.

Ранее сообщалось, что подольские спортсмены завоевали четыре кубка на соревнованиях «Меткий стрелок».