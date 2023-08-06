На переполненном отдыхающими пляже в Севастополе обнаружили украинскую морскую мину

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, морская мина плавает в районе пляжа «Любимовка». Это место является очень популярным у курортников и местных жителей.

По словам главы региона, мина была обнаружена на расстоянии менее 100 метров от пляжа. В настоящее время боевой снаряд дрейфует в сторону севастопольской Северной бухты.

«Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее. если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», - написал Развожаев.

Все оперативные службы города уже оповещены. На месте в настоящее время работают спецслужбы Черноморского флота, добавил губернатор.