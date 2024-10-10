В Красногорске обсудили проекты улучшения транспортной инфраструктуры
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
На строительном штабе в администрации городского округа Красногорск обсудили способы улучшения транспортной инфраструктуры в муниципалитете.
На мероприятии присутствовали подрядчики, которые рассказали обо всех технических аспектах данной проблемы. Приоритетное внимание уделили вопросам возведения социальных объектов, в частности, школ, поликлиник и детских садов.
«По поручению Главы городского округа. Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова у нас на контроле находятся 11 объектов, которые должны быть завершены до конца этого года. Востребованность этих социальных сооружений на сегодняшний день высока. У нас также имеются вопросы, касающиеся программы расселения аварийного жилья, которая находится на завершающей стадии. Строительство жилого дома по адресу Лесная, 11, где 207 квартир предназначены для нуждающихся, также движется по намеченному графику. По указанию руководителя муниципалитета спектр вопросов на штабе был расширен», — рассказал начальник управления градостроительного комплекса Владимир Матасов.
Владимир Матасов отметил, что в настоящее время ведомство ищет способы улучшения развития дорожной отрасли. Реализация четырех крупных объектов изменит ситуацию. Спикер обратил внимание, что существует инженерная сложность в исполнении проекта.
«Сегодня мы рассматривали значимые моменты, связанные с четырьмя крупными объектами в дорожной отрасли, которые помогут улучшить транспортную инфраструктуру. Все эти вопросы будут тщательно контролироваться и мониториться. Несмотря на инженерную сложность конструкций, мы должны комплексно подходить к развитию территории городского округа Красногорск», – отметил Матасов.
Ранее сообщалось, что в Красногорске состоялось оперативное совещание по ключевым сферам жизни муниципалитета.