В Красногорске обсудили проекты улучшения транспортной инфраструктуры

«По поручению Главы городского округа. Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова у нас на контроле находятся 11 объектов, которые должны быть завершены до конца этого года. Востребованность этих социальных сооружений на сегодняшний день высока. У нас также имеются вопросы, касающиеся программы расселения аварийного жилья, которая находится на завершающей стадии. Строительство жилого дома по адресу Лесная, 11, где 207 квартир предназначены для нуждающихся, также движется по намеченному графику. По указанию руководителя муниципалитета спектр вопросов на штабе был расширен», — рассказал начальник управления градостроительного комплекса Владимир Матасов.