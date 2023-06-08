На Пхукете задержали стрелка, который пытался убить россиянина

В аэропорту Пхукета полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена Дмитрия Алейникова, сообщает SHOT.

Задержанным оказался гражданин Казахстана. 49-летнего Артура Легая полиция задержала при попытке приобрести билеты в международном аэропорту Пхукета. Преступник пытался покинуть Таиланд после совершенного преступления.

Напомним, ранее в российского предпринимателя Дмитрия Алейникова четыре раза выстрелили в лобовое стекло автомобиля, в котором находился потерпевший. Сейчас мужчина восстанавливается после операции. По данным источника бизнесмен находится в безопасности. Мотивы нападения по-прежнему остаются неизвестны.