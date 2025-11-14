На пленуме Совета ветеранов Талдомского округа обсудили медицину, культуру и воспитание молодежи

В администрации Талдомского округа прошел пленум Совета ветеранов, который превратился в рабочую площадку для решения конкретных вопросов старшего поколения. При участии заместителя главы округа, главного врача Дубненской больницы и председателя комитета по культуре, представители ветеранских организаций со всего района обсудили три ключевых направления, влияющих на качество жизни пенсионеров.

Первым и наиболее острым стал вопрос медицинского обслуживания. Ветераны напрямую обратились к главному врачу с проблемами записи к узким специалистам и организации работы поликлиник, получив конкретные разъяснения по действующим механизмам и планируемым улучшениям.

Второй блок дискуссии касался культурного досуга – участники договорились о совместных планах с учреждениями культуры, включая организацию посещений выставок и концертов, что особенно важно для социальной активности пожилых людей.

Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны поделились успешным опытом работы со школьниками и студентами, подчеркнув необходимость системной передачи исторической памяти подрастающему поколению.

Завершился пленум практическим вопросом – подготовкой к 13-й отчетно-выборной конференции, которая определит дальнейшие направления работы ветеранского движения.