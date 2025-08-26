На пляжах Австралии снова появились таинственные шары

На побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс вновь зафиксировано появление загадочных серых шаров. Как сообщает издание The Guardian, находка была сделана на местных пляжах.

Сразу после обнаружения непонятных объектов Управление по охране окружающей среды (EPA) организовало работы по очистке береговой линии. Происхождение и природа новых образований пока устанавливаются. Не исключено, что они могут быть связаны с аналогичным инцидентом, произошедшим в Сиднее в январе. Во время предыдущего случая лабораторный анализ выявил в составе шаров наличие углеводородов, жирных кислот, а также бактерий, относящихся к кишечной палочке. Часть образцов также содержала включения пемзы — пористого материала вулканического происхождения.

Профессор химии из Университета Нового Южного Уэльса отметил, что объекты источают крайне неприятный запах. Основная версия, которую рассматривают специалисты, связывает происхождение сгустков с неисправностями в системе канализации. Вероятно, стареющая инфраструктура, испытывающая возросшую нагрузку из-за притока населения, не справилась, что привело к утечке.

Среди других гипотез — вынос образований через ливневые стоки или их сброс с морских судов, проходивших вдоль побережья. Местные власти рекомендуют жителям и туристам временно избегать посещения пляжей, где были замечены таинственные шары. В настоящее время их образцы находятся на экспертизе.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии крокодил съел мужчину.