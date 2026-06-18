На пляжах Кабардинки под Геленджиком не осталось свободного места

На курорте Кабардинка в Краснодарском крае пляжный сезон набирает обороты. Снятые 17 июня кадры показывают, что места на побережье практически не осталось — отдыхающие заняли каждый свободный сантиметр берега. Туристы массово устремились к морю за загаром и водными процедурами, пишет « Новая Кубань ».

Вода у побережья прогрелась до комфортных +22 градусов, что делает купание приятным и безопасным. Курортный сезон в Геленджике официально стартовал 1 июня 2026 года, и судя по заполненности пляжей, туристический поток значительно вырос. С каждым днем число отдыхающих увеличивается, а дорожные пробки становятся обычным явлением — переполненный курорт создает серьезную нагрузку на местную инфраструктуру.