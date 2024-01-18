На пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье обнаружен труп без головы

Как пишет турецкое издание Alanya Postası, тело без головы и руки было найдено жителями курортного города Анталья на пляже пятизвездочного отеля.

Пол и личность пока не установлены. Тело в настоящее время отправлено на судмедэкспертизу. Полиция начала расследование произошедшего инцидента.

«Сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что российская туристка приехала встретить Новый год в Турцию и исчезла в Кемере. Позднее женщина была найдена мертвой в горах.