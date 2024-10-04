На площадке особой экономической зоны «Дубна» делегаты из стран БРИКС и СНГ обсудили медицину для сотрудников

На II Международном форуме особых экономических зон-2024 делегаты из стран БРИКС и СНГ обсудили медицинское сопровождение резидентов ОЭЗ.

На площадке особой экономической зоны «Дубна» состоялся круглый стол «Здоровьесбережение сотрудников особых экономических зон России». Мероприятие состоялось при поддержке координационного центра промышленной медицины ФМБА РФ. Заместитель начальника МСЧ № 9 ФМБА России по организационно-методической работе, главный внештатный специалист ФМБА России по организации промышленной медицины Игорь Калинин выступил модератором предприятия.

Участники круглого стола обсудили ряд актуальных вопросов. Здоровье работающих граждан — ключевой элемент устойчивого развития особых экономических зон, поэтому теме необходимо уделять приоритетное внимание. Спикеры обговорили важность создания инновационной системы здоровьясбережения и ее масштабирование на площадках ОЭЗ, созданные условия и способы получения для резидентов социального налогового вычета по расходам, направленным на лечение и приобретение медикаментов.

Участниками форума стали более 500 делегатов, которые прибыли из 53 свободных и особых экономических зон, представители бизнес-сообществ, отраслевых ассоциаций, государственных органов власти, финансовых организаций и институтов развития. Форум посетили представители 15 стран мира, в частности, Ирана, Эфиопии, Кубы, ОАЭ, Нигерии, Беларуси, Узбекистана и Нигерии.