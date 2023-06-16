На ПМЭФ показали ролик о преступлениях бандеровцев
Фото: [©Алексей Куденко/Михаил Корытов/РИА Новости]
На пленарном заседании ПМЭФ-2023 показали ролик о преступлениях бандеровцев. Об этом сообщило РИА Новости.
Видеозапись запустили по просьбе президента Владимира Путина. Видеоряд содержал сцены с преступлениями бандеровцев, которые они совершили против евреев и поляков в 1940-х годах. Отрезки видео о действиях бандеровцев в урочище Бабий Яр и на Волыни, расположенных в западной части Украины, взяты из программы Дмитрия Киселева.
После демонстрации ролика Путин обратился к присутствующим на заседании и подчеркнул, что на видео показаны те, кого сегодня защищают украинские власти, те, чьей идеологии следует страна. По его словам, Россия больше всех пострадала от нацизма, поэтому не может не противостоять его новому проявлению сейчас.