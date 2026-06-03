На ПМЭФ представили первую в России «фабрику контента» на базе ИИ

На Петербургском международном экономическом форуме «Русская Медиагруппа» (РМГ) презентовала концепцию «фабрики контента» — производственной системы, где искусственный интеллект становится не разрозненным инструментом, а стержнем всего медиапроцесса. Управляющий директор холдинга Дмитрий Медников объяснил, почему рынку пора переходить от экспериментов с нейросетями к их тотальной интеграции в бизнес.

Выступление Дмитрия Медникова на сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения» свелось к простой мысли: время удивляться возможностям нейросетей прошло. Теперь на повестке дня — встраивание ИИ в производственный контур и создание управляемых, этичных и прибыльных моделей работы.

Именно таким решением в РМГ считают собственную «фабрику контента». Система объединяет аналитику, технологии искусственного интеллекта и живую работу редакций, продакшна и коммерческих отделов в едином цифровом пространстве. Данные об аудитории поступают прямо в производственный цех, позволяя на ходу корректировать выпускаемый продукт.

Медников привел впечатляющие цифры. Если внедрять ИИ в уже существующие процессы (например, управление правами или создание текстов), производительность отдельных операций вырастает в 6–10 раз. Но есть и другой путь — строить бизнес с нуля вокруг искусственного интеллекта. В таких случаях разговор идет о росте в 40 раз. «Это требует принципиально другого выстраивания процессов, но это, пожалуй, самое перспективное направление», — подчеркнул глава РМГ.

Отдельная деталь концепции — так называемые эмоциональные большие данные. Холдинг сопоставляет музыкальные вкусы аудитории, особенности потребления контента и покупательскую активность. Такой подход позволяет понять не только что и когда слушают пользователи, но и в каком эмоциональном состоянии они это делают.

Тему продолжил круглый стол «Интеллект в помощь: новая ИИ-экономика», где Медников выступил с докладом о переходе от пилотных проектов к масштабному использованию технологий. По его словам, ключевой этап развития ИИ сегодня — не эксперименты ради экспериментов, а интеграция в устойчивые производственные и коммерческие процессы, где технологии начинают напрямую влиять на эффективность.

Практика РМГ это подтверждает. Более половины текстографического контента на цифровых площадках холдинга сегодня создается или перерабатывается с помощью ИИ-инструментов. Причем внедрение технологий не приводит к сокращению штата: наоборот, растут команды специалистов, работающих на стыке медиа, данных и искусственного интеллекта.

«Ключевое преимущество „Русской Медиагруппы“ — сочетание классического охватного бизнеса с новейшими технологиями и эмоциональными большими данными. Мы не отказываемся от традиционной модели, а надстраиваем над ней интеллектуальную аналитическую систему», — резюмировал Медников. Это позволяет, по его словам, кратно увеличивать ценность каждого контакта с аудиторией и усиливать эффективность взаимодействия с ней.